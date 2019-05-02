أخبار مصر | مدبولي: ليس أمامنا سبيل لتحقيق تنمية اقتصادية دون التعليم الفني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدبولي: ليس أمامنا سبيل لتحقيق تنمية اقتصادية دون التعليم الفني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، إنه أصبح واضحًا للجميع أنه ليس أمامنا سبيل لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية دون الاهتمام بالتعليم الفني، وإحداث نقلة نوعية في التعليم الفني من خلال أن يكون الخريج يلبي احتياجات سوق العمل، وأن تكون جودة الخريج موازية لمستويات الخريجين علي المستوي العالم.

وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية توزيع جوائز مسابقة التميز الصحفي، فى تغطية قضايا التعليم الفنى والتدريب المهني، "الموسم الثاني"، التى نظمتها نقابة الصحفيين ممثلة لجنة تطوير المهنة والتدريب، بالتعاون مع برنامج دعم وإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهني، الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، إلى أن الوزارة تعمل علي تطوير المناهج من خلال ورش العمل مع رجال الصناعة لمعرفة احتياجاتهم.

وأكد "مجاهد" أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني، موضحًا أن هناك اهتمام عالمي كبير بمصر وموقعها المتميز، الذي يتطلب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا أنه عنصر هام في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت على إنشاء تخصصات جديدة مثل الطاقة النووية والشمسية والزراعة الحيوية، لمواكبة التطور التكنولوجي ولمواكبة سوق العمل.