أخبار مصر | رئيس الوزراء: مصر ستظل دائما في ظهر لبنان فهما قلب العروبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: مصر ستظل دائما في ظهر لبنان فهما قلب العروبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن العلاقة بين مصر ولبنان تاريخية ووثيقة علي مستوى الشعوب قبل القيادة السياسية.

وأضاف مدبولى، على هامش حفل العشاء الذى أقامه سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، مساء اليوم: "أشعر إننى في بلدى الثانى واجتماعات اللجنة العليا المشتركة سوف تتضمن نتائج تصب في صالح البلدين، وسيتم تفعيل ما سيتم الاتفاق عليه علي أرض الواقع، فالقيادة السياسية بين البلدين حريصة علي تفعيل وتوثيق العلاقات بين البلدين علي أرض الواقع "، مختتما: مصر ستظل دائما في ظهر لبنان فهما "قلب العروبة" النابض.

وكان قد كرم منتدى الاقتصاد العربى، المنعقد حالياً فى العاصمة اللبنانية بيروت، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على جهوده خلال فترة توليه مسئولية وزارة الإسكان، والتى شهدت إنجازات واسعة خاصة فى المدن الجديدة، وكذا على جهوده خلال الفترة التى تقترب من العام فى رئاسة مجلس الوزراء المصرى، حيث تمت الإشارة إلى أن الدكتور مدبولى هو مهندس تخطيط المدن والتوسع العمرانى.