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أخبار مصر | وزير الأوقاف يعتمد 6 ملايين جنيه إعانات للأسر الأكثر احتياجا

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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم مبلغ 6 ملايين جنيه إعانات للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح الوزير في بيان اليوم أن تلك المخصصات تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بخدمة المجتمع، والتخفيف عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك مشيرا إلى البرامج الاجتماعية التى تنفذها الوزارة لرعاية الفقراء، ومنها مشروع صكوك الأضاحى وتوزيع سلع غذائية ومبالغ مالية .

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