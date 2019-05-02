أخبار مصر | أبوشقة: مسابقة الوفد الرمضانية المقبلة حول شخصيات إسلامية مؤثرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوشقة: مسابقة الوفد الرمضانية المقبلة حول شخصيات إسلامية مؤثرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس جوائز مسابقة الوفد الرمضانية عن العام الماضي 2018، في حفل تم تنظيمه بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب وقيادات الحزب من مختلف المحافظات، وتبلغ قيمة الجوائز المقدمة من رئيس الوفد 155 ألف جنيه، الجائزة الأولى تبلغ 15 ألف جنيه، والثانية 10 آلاف جنيه، بينما يحصل الفائز بالجائزة الثالثة وما يليها من جوائز على 5 آلاف جنيه.

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مسابقة الوفد الرمضانية تعقد هذا العام للمرة الرابعة على التوالي، موضحًا أنها تهتم بالشئون الإسلامية بشكل عام، وأنها اهتمت هذا العام بالعدالة في الإسلام، وكانت جميع أسئلة المسابقة تتعلق بهذا الأمر.

وتابع رئيس حزب الوفد، قائلًا "راعينا الحيادية والشفافية الكاملة في اختيار الفائزين في جميع المراحل من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، خاصة أن الهدف من المسابقة لوجه الله تعالى".

وأضاف "أبو شقة" أن مسابقة الوفد الرمضانية العام القادم ستتحدث عن شخصيات إسلامية كان لها دورًا وأثرًا كبيرًا وإيجابيًا في المسيرة الإسلامية، وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأئمة الأربعة، والخلفاء الراشدون، وشخصيات إسلامية أخرى.

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وأشار "أبو شقة" إلى أن العام القادم سنكون أمام لقاء أخر لتوزيع الجوائز على الفائزين بنفس الضوابط التي تشهدها المسابقة منذ أن بدأناها، منذ 4 سنوات ومستمرة إلى أن يشاء الله.

وقدم الحفل الكاتب الصحفي وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، مؤكدًا حرص رئيس الوفد كل عام على إقامة مسابقة "أبو شقة الرمضانية" والتي استمرت لمدة 4 أعوام على التوالي وسوف تمتد إلى أعوام عديدة.

وأضاف "زين الدين" أن الفائزون تم أختيارهم من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور على الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، وعضوية الكاتب الصحفي مجدي حلمي المشرف العام على بوابة الوفد، والزملاء صادق حشيش، محمود طه، محمد عيسوي، وأحمد الجعفري.

وأشار "زين الدين" إلى حرص اللجنة على أن يكون الفرز من خلال القرعة العلنية؛ لتحقيق الشفافية والحيادية، متابعًا: من حسن الطالع أنه تم تمثيل جميع محافظات الجمهورية لتعم الفرحة على جميع قراء جريدة الوفد الذين يشاركون في المسابقة كل عام.

وأشاد رئيس الوفد، بالتبرع الذي تقدم به المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد للمسابقة الرمضانية وقدره 30 ألف جنية، وأمل رمزي رئيس اللجنة النوعية للسياحة للحزب، والتي تبرعت لنفس الهدف بمبلغ 21 ألف جنية، حيث تم توزيعهم في نهاية الحفل على 34 من المشاركين لم يحالفهم الحظ، بواقع 1500 جنية لكلًا منهم.