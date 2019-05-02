أخبار مصر | بدء حفل توزيع جوائز مسابقة التميز الصحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء حفل توزيع جوائز مسابقة التميز الصحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، حفل تسليم جوائز التميز الصحفي، في قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وذلك بنقابة الصحفيين.

وكان الموسم الأول للجائزة، حظي برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر حينها.

وقد نافس في المسابقة، في هذا الموسم، ٩٧ عمل، نشر في ٣٥ إصدار بالمؤسسات القومية والخاصة والحزبية، تنافسوا على ٢١ مركز، بواقع ثلاثة مراكز بكل فئة.

وفاز بفئات المسابقة، ٣٢ من الزملاء المتنافسين، ينتمون إلى ٢٢ إصدار صحفي، متنوع بين القومي والخاص والحزبي.

وقال عبدالمجيد: "يُمنح الفائزين دروع، إلى جانب الجوائز المالية، فيما يُمنح، كل من شارك ولم يحالفه الحظ، شهادة شكر وتقدير للمشاركة، متمنيًا لمن لم يحالفه الحظ هذا العام، أن يوفق في المواسم المقبلة للجائزة".