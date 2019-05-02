شيخ الأزهر: أجندات سياسية تشعل الصراعات في المنطقة

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شيخ الأزهر
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن بعض الأجندات السياسية تشعل الصراعات والحروب في المنطقة بهدف الهيمنة على قرار المنطقة وقدراتها. وقال شيخ الأزهر، خلال استقباله النائب بالبرلمان الألماني فولكر كاودر، إن الأديان بريئة من الإرهاب والقتل الذي يرتكب باسمها. بدوره، قال كاودر إن مصر تعد نموذجًا للتعايش الديني والإنساني، مؤكدًا أن ألمانيا حريصة على الاسترشاد بآراء فضيلة الإمام الأكبر في قضايا المنطقة والعالم، كونه أكبر رمز إسلامي، ولدوره الكبير في ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل الآخر.
وقال شيخ الأزهر، في 27 أبريل الماضي، خلال زيارته إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام بين أتباع الأديان.وأضاف الطيب، أن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني
وقال شيخ الأزهر، في 27 أبريل الماضي، خلال زيارته إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام بين أتباع الأديان.
وأضاف الطيب، أن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام بين أتباع الأديان.
وأكد أن الإنسانية تواجه مخططًا لتوظيف الأديان في إشعال الحروب والصراعات، وهو ما بدا واضحًا في الحوادث الإرهابية التي ارتكبت بحق المسلمين والمسيحيين في نيوزيلندا وسريلانكا.
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