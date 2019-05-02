شكرا لقرائتكم خبر عن «والي» تناقش مع نواب أسيوط دعم برامج ومشروعات «التضامن» بالقرى الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، الخميس، اجتماعا مكبرا مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لمناقشة سبل دعم بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين قباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفاطمة الخياط، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، ومجدى نجيب، وكيل مديرية التضامن، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية، والعقيد صلاح أحمد حسن، المستشار العسكري للمحافظة.

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وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض طلبات واستفسارات أعضاء مجلس النواب والتي تعلقت بصرف معاشات تكافل وكرامة وتوسيع دائرة المستحقين، فضلًا عن التوسع في تقديم خدمات وبرامج التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور مركز تأهيل وتدريب البنين والفتيات التابع لمديرية التضامن الاجتماعي والتي تفقدتها الوزيرة يرافقها المحافظ خلال افتتاحها اليوم المركز بعد تطويره لتلبية احتياجات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وخاصة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أهمية مراكز التدريب والتأهيل لما تقوم به من دور في صقل خبرات ومواهب الفتيات والبنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة، فضلًا عن تسويق منتجات تلك المراكز من خلال معارض الجمعيات الأهلية ومديرية وإدارات التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن عدد المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بالمحافظة بلغ 228 ألفًا و551 مستحقًا، فضلاً عن المراجعة المستمرة للمستحقين.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل للمشروعات التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والتي تنفذها مديرية التضامن الاجتماعي بقرى ونجوع المحافظة ومنها مشروع تكافل وكرامة و2 كفاية ومبادرة إنقاذ الاطفال بلا مأوى وأطفال الشوارع والتي حققت نجاحاً كبيراً واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد.