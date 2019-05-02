شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يجتمع بممثلي منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص الوزارة على متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لطبيعة كل منها وفي مدة لا تزيد على أسبوعين، كما وجه باستمرار دعم إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالكفاءات اللازمة حتى يمكن الوصول إلى نتائج أفضل.

ووجه «المصيلحي» بضرورة استمرار عقد ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين بمنظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة التموين لتنمية مهاراتهم وخاصة فيما يتعلق باستقبال وفحص الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا.

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جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع كل من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الموحدة، واللواء مجدي العجوز، مدير متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة، وذلك لمتابعة جهود الوزارة وكل مديريات التموين والجهات التابعة للوزارة في التفاعل مع شكاوى المواطنين وقد أشاد الرفاعي بالتحسن الذي طرأ على مؤشرات الأداء خلال الفترة الأخيرة حيث تجاوزت نسبة الاستجابة للشكاوى أكثر من 74% كنتيجة لجهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة لتطوير مكتب خدمة المواطنين بالوزارة وميكنة عملية استقبال وفحص الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة أسلوب ودورة العمل بمنظومة الشكاوى الخاصة بوزارة التموين والتطور الذي حدث في الشهور الأخيرة في عملية استقبال وتسجيل الشكاوى على منظومة الشكاوى بالوزارة وجودة الرد عليها ومؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة والجهات التابعة، وتحديد نقاط اتصال خاصة بمنظومة الشكاوى في كل قطاعات وزارة التموين ومديريات التموين التابعة.

كما تم تفعيل نظام استعلام عن بطاقات التموين في كل مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات وربطه بمنظومة الشكاوى الموحدة لتيسير فحص شكاوى المواطنين وتحسين زمن الرد على الشكاوى.