شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورشة عمل لتشجيع زيادة السياحة الألمانية إلى البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، الخميس، فعاليات ورشة العمل الخاصة بتنشيط السياحة الألمانية للبحر الأحمر بمشاركة 100 مسؤول تسويق سياحي بكبرى الشركات السياحية في ألمانيا يعملون في مجال الحجوزات والمبيعات السياحية، وذلك بإشراف إحدى كبرى شركات السياحة العاملة في السوقين المصرية والألمانية بهدف تنشيط السياحة من ألمانيا للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر.

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وتركز ورش العمل على كيفية إقناع الألمان الراغبين في قضاء عطلاتهم على اختيار منطقة البحر الأحمر من خلال المميزات التي تتمتع بها.

وأكد محمد عبدالوهاب، مسؤول شركة السياحة المستضيفة والمنظمة لورش العمل، أن هؤلاء الأعضاء المشاركين مروا بعدة دراسات عن طريق ورش عمل بألمانيا وتعليم من خلال الإنترنت (E-Learning) على مدى سنة كاملة ليستطيعوا الانضمام لهذه الفعالية التي تستمر حتى ٥ مايو المقبل، وسوف يشارك عدد من الفنادق المصرية بجانب عدد من الخطوط الجوية العالمية ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية الألمانية.

وسيتم تقسيم الأعضاء المشاركين لثلاث مجموعات في الغردقة لعمل ٣ برامج وزيارات مختلفة ومجموعة رابعة، ستزور مرسى علم، بالإضافة إلى تنظيم رحلة اليوم الواحد لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر.