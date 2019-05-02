شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: إدراج الإخوان كجماعة إرهابية في أمريكا سيكون المسمار الأخير في نعشهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اتجاه الإدارة الأمريكية لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية سيكون المسمار الأخير في نعش التنظيم الإرهابي.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «هناك ذعر في صفوف الإخوان وداخل قطر وتركيا، بعد اتجاه إدارة ترامب إلى تصنيف التنظيم كجماعة إرهابية»، متابعًا: «صحيفة واشنطن بوست قالت إن القرار جاء بشكل مخطط من قبل مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب، ويعني باستهداف السياسيين الأمريكيين المتعاطفين مع الجماعة، والباحثين الأمريكيين الذين تعاونوا مع الإخوان».

وأوضح أن قرار أمريكا بشأن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية سيشمل جميع الأفرع الدولية للإخوان في أي بلد، وسيشمل ذلك الأشخاص والكيانات، متابعا: «قطر وتركيا وإيران تحاول إنقاذ الجماعة من هذا القرار، وأصدرت بيانات رسمية رافضة له»، مؤكدًا أن ذلك القرار سيكون المسمار الأخير في نعش الإخوان وكل من يمولهم، في مقدمتهم قطر وتركيا.