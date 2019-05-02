شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى السياحة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت، الخميس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى السياحة العالمى World Tourism Forum، التي عقدت تحت عنوان «الابتكار الخلاق: دافع مستمر للتغيير»،Disruption: a constant driver for change.

كما شاركت في جلسة نقاشية مغلقة بمركز أبحاث المنتدى حول دور الابتكار والتحول الرقمى في صناعة السياحة، حيث وجهت الدعوة لها من المنتدى ضمن مجموعة مختارة من المستثمرين وصُناع القرار السياحي في العالم.

وشارك في الحضور كارولين فرانكينبيرجير Karolin Frankenberger، مدير معهد الإدارة والتخطيط الاستراتيجي بجامعة سانت جالين، سفيند ليرفاج Svend Leirvaag، نائب رئيس الشؤون الصناعية بشركة Amadeus IT Group، أندرياس شميد Andreas G.Schmid، رئيس شركة Helvetica Capital and Zurich Airport، عضو مجلس إدارة شركة Radisson Hospitality، مايكل روس Michael Ros، الفائز بجائزة الشركات الناشئة بمنتدى السياحة العالمي لعام 2017.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها في الجلسة، عن سعادتها للمشاركة في هذا المنتدى الذي يضم نخبة من كبار صُناع القرار على المستوى الدولي من الحكومات والأوساط الأكاديمية والمالية والمستثمرين لمناقشة التحديات المستقبلية للدول مع الأجيال القادمة من الشباب في قطاع السياحة، بالإضافة إلى الاستماع للتجارب المختلفة وتبادل الخبرات في مجال السياحة لتحقيق نمو مستدام في قطاعات السفر والسياحة والضيافة على المستوى العالمي.

كما أشارت الوزيرة إلى أهمية الموضوعات التي يتناولها الملتقى هذا العام، مثل الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة، والعمالة الموهوبة بقطاع السياحة وضرورة الاهتمام بها وتنميتها.

وقالت إن التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة والسفر عالميا، أصبحت تتحدى باستمرار القوالب التقليدية للسياحة والسفر والضيافة الموجودة في بعض الدول، مما يدفع الدول إلى تحديث آلياتها وإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذه المتغيرات الناتجة عن التقدم التكنولوچي الذي أصبح يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع، خاصة في ظل وجود ما يقرب من 4.9 مليار مستخدم للهواتف المحمولة الذكية في جميع أنحاء العالم، وحوالى 2.7 مليار شخص على شبكات مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت الوزيرة أن السائحين يقومون بزيارة مواقع حجز السفر الإلكترونية حوالى 140 مرة في المتوسط قبل 45 يوما من الحجز.

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وأشارت إلى أن هناك توقعات بزيادة حركة السياحة والسفر عالميا بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 1.8 مليار مسافر دولي بحلول عام 2030، وذلك وفقا لبيانات منتدى الاقتصاد العالمى (WEF).

وقالت إن هذا هو ما دفع وزارة السياحة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري ورفع تنافسيته، والذي يرتكز أحد محاوره على الاتجاهات العالمية الحديثة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة، والاهتمام بالشباب وتشجيعهم، والاهتمام بالمشروعات الناشئة المبتكرة للشباب في مجال السياحة.

وأوضحت الوزيرة أن هذا البرنامج يهدف إلى تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون أكثر حداثة وعصرية، بالإضافة إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وحول الاهتمام بالعنصر البشري وتنمية المواهب، أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الوزارة بملف التدريب، مشيرة إلى أن الوزارة لديها خطة للتدريب، وضعتها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتأهيل العمالة الحالية في المجالات المختلفة بالقطاع، بالإضافة إلى تأهيل الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات العالمية الحديثة.

وفى كلمتها، أكدت الوزيرة أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح الآن أولوية وطنية لدعم الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي شرعت فيه مصر بالفعل، مؤكدة أن السياحة جزء من عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي يجب توظيفها من خلال بيئة عمل رقمية إدراكا لأهمية مواكبة قطاع السياحة للتكنولوجيا الحديثة لما له من تأثير كبير على كفاءة الإدارة والاستدامة.

وتحدثت الوزيرة عن المنتدى الإقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة الذي نظمته وزارة السياحة على هامش الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في مارس الماضى، والذى يعتبر أول منتدى ينظم في هذا الشأن في الشرق الأوسط.

وأضافت أنه أقيم على هامش هذا المنتدى المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة والتي نظمتها وزارة السياحة بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى ينعقد في مدينة لوزيرن بسويسرا وتستمر فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو 2019، ويعقد هذا العام تحت عنوان «رأس المال البشري في عصر الابتكار الخلاق». ‏«Human Capital in the age of disruption» ويعقد هذا العام في دورته السادسة يشارك فيه أكثر من 500 مشارك من وزراء وكبار رجال صناعة السياحة والمستثمرين، وصناع القرار والسياسات حول العالم، وبعض الأساتذة الأكاديميين، وعدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة من الشباب.