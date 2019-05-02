شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد النحالين العرب: نخطط لإنشاء أول نقابة لصناعة النحل في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إنه يجري حالياً، تأسيس أول نقابة للنحالين في مصر، وذلك للإستفادة من القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الزراعة، بشأن تنظيم عمل صناعة النحل، سواء ممارسة نشاط «النحال» أو الترخيص لتداول أدوات النحل، من خلال الإستفادة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة الجديدة.

وأضاف «بحيري»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن الاتحاد يقوم حالياً بالإعداد لتنظيم المؤتمرات الداخلية، والخارجية، بالوطن العربي، وذلك من أجل تطوير وتثقيف النحالين، والوقوف على مشكلاتهم، والوصول إلى حلول واقعية لها، مشيراً إلى حرص الإتحاد دراسة وبحث أهم هذه المشكلات، التي تهدد صناعة النحل، وهى عدم وجود قاعدة بيانات، تضم جميع نحالي الجمهورية، حتى يتمكن هؤلاء النحالة، من تصدير منتجاتهم للخارج والتى يرفضها الإتحاد الأوروبي، نظراً لعدم وجود قاعدة بيانات للنحالة المصرية.

وأوضح ان قاعدة بيانات وزارة الزراعة، والتي يجري الإنتهاء من إجراءات إطلاقها رسمياً تحت مسمي «كارت الفلاح»، يساعد النحالين في إستخراج كارت ذكي لكل نحال، يمكن من خلاله أن يحصل على الخدمات المطلوبة لنشاطه، كى يصل بذلك إلى درجة أعلى من الإنتاجية، موضحاً أن الإتحاد ساهم أيضاً في إنشاء مسار جديد لـ«النحاله المصرية»، كالعالمين، والساحل الشمالي، والأراضي المستصلحة حديثاً بمختلف المناطق.

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وطالب بحيري، الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتدخل لدي وزير التموين، لتخصيص حصة من إنتاج السكر للنحالين، للإستفادة منها خلال موسم التغذية الشتوية للنحل، وخاصة خلال فترات العجز في توافر السكر، مشدداً على أهمية دور اتحاد النحالين العرب في حل مشكلات مربى النحل، وزيادة إنتاجية الخلية، التي تعود على النحال وعلى الدولة.

وكشف «بحيري»، عن عرضه لتنظيم مهرجان للعسل المصري، وذلك على الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعه، للثورة الحيوانية، والداجنة، والأسماك، معتبراً أن هذا المهرجان سيكون عيداً قومياً للنحاله، يتم في شهر نوفمبر من كل عام، ويحضره جميع مربى النحل، وهو بذلك يشجع المنتجين المصرين، والمستثمرين، في هذا المجال، ويعمل على ترويج منتجات العسل، ويفتح أسواق خارجية، من خلال زواره الأجانب، من خارج البلاد، ويصل بالنحال المصرى إلى جوده عاليه ويحقق منافسه صحيه للعاملين في هذا المجال.

وطالب رئيس إتحاد النحالين العرب، أيضا بضرورة دعم مركز بحوث النحل التابع لوزارة الزراعة، حتى يتمكن من إنتاج بحوث تطبيقيه، تساهم في القضاء على أمراض النحل، مشيراً إلى أن تحديد الفروق بين عسل النحل الطبيعي، والمغشوش، هي مسئولية الجهات الرقابية، لكي تتأكد من تسويق عسل نحل طبيعي، غير مغشوش، وهي من مهام وزارتي التموين والصحة.

وأشار بحيري إلى أن اتحاد النحالين العرب، يستهدف الاستفادة من صناعة النحل في تحقيق طفرة في الاقتصاد المصري، وخاصة في مجال التنشيط السياحي، من خلال الترويج لمؤتمرات عربية ودولية في مصر، والتعاون مع شركات السياحة والتي تقوم بنقل المشاركين في المؤتمرات لزيادة المعالم التاريخية والسياحية سواء في القاهرة أو الإسكندرية وزيارة المناحل الموجودة في الطرق الصحراوية، ومن هذه المؤتمرات التي تم تنظيمها، هو مؤتمر إتحاد النحالين العرب في ديسمبر 2017 بشرم الشيخ وذلك بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر وحضر المؤتمر وفود من 31 دوله عربيه وأوربيه وبلغ عدد المشاركين 600 مشارك