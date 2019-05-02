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زحام وطوابير طويلة لأصحاب المعاشات في كفر الشيخ

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن زحام وطوابير طويلة لأصحاب المعاشات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جميع مكاتب البريد بأنحاء المحافظة زحاما شديدا وطوابير طويلة منذ الصباح الباكر لأصحاب المعاشات بكل انواعها، أملًا في الصرف، خاصة ونحن مقدمون على شهر رمضان المبارك.

وحدثت أمام مكاتب البريد، الخميس، عدة مشاحنات بعد سقوط السيستم والشبكة بالعديد من المكاتب البريدية، وطالب أصحاب المعاشات بتطوير تلك المكاتب أو العوده لنظام الصرف اليدوي أمام كثرة سقوط السيستم بمكاتب البريد.

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