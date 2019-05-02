شكرا لقرائتكم خبر عن بكري لـ«السيسي»: أنقذت البلاد من حرب أهلية.. وكنت تعلم أن المهمة ليست سهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أنقذ البلاد من حرب أهلية إبان ثورة 30 يونيو، واستجاب لنداء الشعب المصري العظيم.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، قائلًا: «تحدث الرئيس ببساطة وتلقائية في عيد العمال، فاهتزت القاعة بالتصفيق، وكأن العمال أرادوا أن يبعثوا رسالة للرئيس بأنه هو الذي جبر بخواطرهم واستجاب لنداء الشعب في 30 يونيو، وحمى البلاد من حرب أهلية طاحنة، وأنقذ الوطن من خطر ساحق على يدي من لا يعرفون للوطن بابًا».

واستطرد بكري موجهًا حديثه للرئيس السيسي: «جبرت بخاطرنا ولم تنس أنك مقاتل لا يمكن لك الهروب من الميدان، ولم ترفض الاستجابة لنداء شعب مصر العظيم، الذي طالبك بتحمل المسؤولية»، متابعا: «كنت تدرك أن المهمة ليست سهلة، في ظل وضع اقتصادي صعب، ومعدل نمو منخفض، واحتياطي استراتيجي قدره 14 مليار دولار».