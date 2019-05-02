شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» توزع أجهزة عرائس وشهادات أمان وأطرافًا صناعية للأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، حفل توزيع 100 شهادة أمان بقيمة 2500 جنيه، و8 أجهزة تعويضية «أطراف صناعية» و20 مشروعا متنوعا «صغير»، و8 أجهزة عرائس بقيمة 10 آلاف جنيه؛ للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الأولى بالرعاية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة وبالتعاون مع جمعية الأورمان بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، وفاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظة للشؤون الاجتماعية، ومجدي نجيب، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وخالد الشرقاوي، مدير جمعية الأورمان بأسيوط، وعدد من أعضاء مجلس النواب وبعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة والعشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للفئات الأكثر احتياجًا من أجل مستقبل أفضل، تعد رسالة تحية للمواطن ودعوة للمجتمع لتنسيق جهوده لتوفير الحماية وحياة أفضل لفئات معينة من المجتمع ورفع العبء عن كاهلهم، مثمنة الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية وإقامة المشروعات الخدمية المهمة لجميع المواطنين.

وأشاد محافظ أسيوط بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للمحافظة لتوفير حياة كريمة لهم، خاصة الأكثر فقرًا وتوفير كل المقومات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، موضحًا أن تنظيم مثل هذه الفعاليات وتوفير الاحتياجات اللازمة التي تعين المواطنين على المعيشة والحياة الكريمة، تأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مقومات وخدمات مختلفة للفئات المهمشة بالمجتمع والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى مواصلة المحافظة تنظيم الفعاليات والأنشطة وتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتوفير التسهيلات اللازمة لكل الفعاليات التي توفر خدمة أفضل للمواطنين في كل المجالات والقطاعات بقرى ونجوع المحافظة، خاصة محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية.