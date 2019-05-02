انت الان تتابع البيئة توضح حقيقة استيراد قمامة بـ5 مليارات جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قمامة - صورة أرشيفية

نفت ممثل وزارة البيئة الدكتور ناهد يوسف، ما تردد عن أن الحكومة استوردت قمامة من الخارج بأكثر من 5 مليارات جنيه، قائلة: "إن هذا أمر غير صحيح، ولا توجد أى توجيهات باستيراد قمامة من الخارج سوي البلاستيك، الذي يتم إعادة تدويره من جديد في مصانع البلاستيك"، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة شادية ثابت، بشأن انتشار مقالب القمامة بشارع القومية العربية، ما أدى إلى انبعاث روائح كريهة تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن عدم وجود خطة لجمع القمامة من المنازل بمنطقة إمبابة بالجيزة.

وانتقدت ثابت، في طلبها، عدم تنفيذ القانون على من يعمل على إلقاء القمامة في الشارع، وما نشر عن استيراد الحكومة للقمامة بقيمة 5 مليارات جنيه قمامة من الخارج، بالرغم من أن إنتاج مصر من القمامة يتخطي 17 مليون طن مخلفات صلبة إلى جانب 30 مليون طن مخلفات زراعية، مطالبة بضرورة أن تكون هناك آلية وخطة لجمع القمامة

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