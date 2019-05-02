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انت الان تتابع حارس «الصيادلة» يوقف صرف الأموال في النقابات الفرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نقابة الصيادلة- أرشيفية
خاطب المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، اليوم الخميس، النقابات الفرعية بالمحافظات، وطالبهم بوقف صرف أي مبالغ مالية أو اتخاذ أي قرارات في الشأن المالي للنقابات الفرعية، إلا من خلال توجيه وموافقة النقابة العامة، وأن يتم توجيه كافة المخاطبات باسمه بصفته الحارس القضائي للنقابة، مشددًا في خطابه، على النقابات الفرعية، بتغيير الخاتم الخاص بالنقابة، بآخر خاص بالحراسة القضائية، كما طالب بإعداد بيان بالموقف المالى لكافة المحافظات، وإرساله للنقابة العامة خلال أسبوعين على أقصى تقدير.
وأشار الحارس القضائي، إلى أن نقيب وأعضاء المجالس المنتخبة خلال عام 2015، هم المعنيون بإدارة أمور النقابات الفرعية، موضحا أن القرار يأتى استنادا على الحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2030 لسنة 2018، بفرض الحراسة القاضئية على نقابة الصيادلة. واستلم الحارس القضائي، المكلف بإدارة
وأشار الحارس القضائي، إلى أن نقيب وأعضاء المجالس المنتخبة خلال عام 2015، هم المعنيون بإدارة أمور النقابات الفرعية، موضحا أن القرار يأتى استنادا على الحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2030 لسنة 2018، بفرض الحراسة القاضئية على نقابة الصيادلة.
واستلم الحارس القضائي، المكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، ملفات النقابة، يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع مع الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب.
وقال فكري، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه لا اعتراف بالدعوة التى صدرت من مجلس نقابة الصيادلة السابق، الخاصة بانتخابات التجديد النصفي. مؤكدا، أنه لن يتعامل إلا مع المجالس التى كانت تمثل النقابات الفرعية قبل الدعوة للانتخابات الباطلة، لأنها خرجت من غير ذي صفة. (التفاصيل)
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