كامل الوزير يكشف موعد عمل القطار المكهرب

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وزير النقل كامل الوزير

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع رؤساء وقيادات الشركات المنفذه لمشروع القطار المكهرب "السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان" بحضور قيادات الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية، وذلك للبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، بالتزامن مع إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاون الاستثماري مع بنك "اكزيم" الصيني الممول لتكلفة المشروع البالغة 1.2 مليار دولار. وأكد الوزير على أهمية تنفيذ هذا المشروع وأن تبدأ الشركات فورا في تجهيز المواقع وإمدادها بالمعدات اللازمة، ليبدأ العمل الأسبوع المقبل.

وأضاف الوزير، أن ذلك بالتزامن مع إمداد هيئة الانفاق للشركات بالتصميمات اللازمة للمشروع، لكي تنفذ الشركات أعمال الجسور والسكة والأسوار والورشة لينتهي المشروع خلال 24 شهرا.اقرأ أيضا| كامل الوزير في أول تصريح خاص: أنا في ضهري ربناوأوضح أنه خلال زيارته هذا الأسبوع للصين قام بجولة في المصنع الخاص بتصنيع

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