شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع «محو الأمية الإلكترونية» للعاملين بالحكومة بالوادي الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة بصدد البدء في تنفيذ مشروع محو الأمية الالكترونية للعاملين بالدواوين الحكومية، تمهيدا لمشروع التحول الرقمي، بالتزامن مع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء أول مجمع مميكن للمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وعبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة وعدد من أعضاء اللجنة.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة إعداد حصر دقيق لأعداد المتسربات من التعليم على مستوى المحافظة، وإعداد خطة متكاملة لحل المشكلة، وذلك بالتعاون بين الجهات المختلفة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، للبدء في المشروع المتكامل الذي تتبناه المحافظة للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم وأسبابها المختلفة .

كما شددت على ضرورة تفعيل أنشطة المجلس بمراكز المحافظة المختلفة وتنظيم فعاليات بمدن وقرى هذه المراكز لإستيعاب أبعاد المشكلة السكانية وغيرها من المشكلات المتعلقة بنشاط المجلس.