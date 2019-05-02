شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي لغسل الأيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك محافظة شمال سيناء في اليوم العالمي لغسل الأيدي، حيث تنطلق، الأحد المقبل، فعاليات اليوم العالمي لغسل الأيدي، تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي.

صرح بذلك الدكتور حمدى عبدالله، مدير إدارة مكافحة العدوى، مشيرا إلى مشاركة إدارة مكافحة العدوى مع إدارتى التثقيف والإعلام الصحى والخدمة الاجتماعية الطبية، حيث يتم العمل على تدشين الفعاليات والإعداد لمشاركة القطاع الصحى ومدارس التمريض في المحافظة بالاحتفال باليوم العالمى لغسل الأيدي، مؤكدًا أهميته باعتباره عاملًا أساسيًّا في الحد والوقاية من الأمراض، خصوصًا المُعدية.

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من جانبه، أكد الدكتور محمد العبد الشوربجى، استشارى الأطفال بمستشفى العريش العام، أهمية تثقيف الممارسين الصحيين حول ضرورة غسل اليدين بشكل دورى لمنع انتقال العدوى داخل المنشآت الصحية، وتعزيز ودعم ثقافة غسل اليدين بالماء والصابون محليًّا وعالميًّا.

وأشار إلى أن أهداف اليوم العالمى لغسيل الأيدى هي: تسليط الضوء على أن اليدين هما السبب الرئيسى لانتقال الميكروبات إلى الشخص، وإصابته بالعدوى.

​وأوضح فتحى عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي، أهمية تثقيف المجتمع بضرورة غسل اليدين بشكل دورى لمنع انتقال العدوى، وأهمية تثقيف الأطفال في المدارس بذلك.

وأضاف منتصر الشريف، نقيب العلوم الصحية، أن غسل اليدين بالماء والصابون يساعد على منع انتقال العدوى لعدة أمراض، منها: أمراض الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى، ويحد من انتقال الجراثيم من الأيدى غير النظيفة وأشياء أخرى، مثل: الأسطح، الطاولة، والألعاب وغيرها.