شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة صحة الشرقية يعفي مدير الإدارة الصحية بأبوحماد من منصبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إعفاء مدير الإدارة الصحية بأبوحماد من مهام منصبه، وتكليف الدكتور عمر خطاب بتسيير أعمال مدير الإدارة الصحية لحين الإعلان عن الوظيفة وشغلها بالطرق القانونية. جاء ذلك أثناء مرور وكيل الوزارة، اليوم الخميس، على منافذ تقديم الخدمة الصحية بأبوحماد وتلاحظ ضعف إشراف مدير الإدارة على منافذ تقديم الخدمة، ومنها الفرق الثابتة والمتحركة للمبادرة الرئاسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل وزارة صحة الشرقية يعفي مدير الإدارة الصحية بأبوحماد من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.