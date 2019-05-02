شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب» تُوصي بتوفير عمالة للأجهزة الرقابية واستثنائها من قرارات التعيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بتوفير العمالة اللازمة لكل الأجهزة والجهات الرقابية بالدولة واستثنائها من قرار حظر التعيينات.

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جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة اليوم، حيث عقدت 7 اجتماعات متتالية، الخميس، لمناقشة مشروعات موازنات 12 جهة وهيئة ومصلحة تابعة لوزارة الصناعة للسنة المالية 2019 /2020، وشهدت الاجتماعات شكاوى متكررة من العديد من الهيئات والأجهزة من نقص العمالة الفنية المُدربة والماهرة.

وقال فرج عامر، رئيس اللجنة، إنه من الممكن أن يتم تعيين العمالة المطلوبة بعقود مؤقتة لحين تثبيتهم، وأشار إلى خطورة نقص العمالة الفنية المدربة على الصناعة المصرية، وأضاف: «هذا الأمر خطير، ويجب حظر ترك الوظيفة لما لها من آثار سلبية على سير العمل، ولا يجب ترك العمل إلا بعد فترة زمنية محددة»، لافتا إلى أن الكارثة الكبرى في الصناعة المصرية هي عدم وجود عمالة ماهرة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 للمجلس الوطنى للاعتماد، ومصلحة الكيمياء، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، والمعهد القومى للجودة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ومصلحة الرقابة الصناعية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وقطاع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.