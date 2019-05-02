شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: الموافقة على 311 طلب تقنين أراضي الدولة.. وتحرير 68 عقدًا ابتدائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرًا إلى متابعته بشكل يومي نتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ في كل الطلبات.

جاء ذلك خلال مناقشته التقرير الذي أعدته لجان مكتب تقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على آخر المستجدات في هذا الملف الحيوي، بهدف تسريع وتيرة العمل لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة، حتى الانتهاء من إصدار عقود التقنين.

وصرح محافظ بني سويف بأنه تم البـت فـي 311 طلـب تقنيـن بالموافقة بمعرفة اللجنـة العليا للبـت والتـي تعقـد بشـكل أسـبوعي برئاسـته، وفي حضـور أعضـاء اللجنـة مـن القيـادات الأمنيـة والتنفيذيـة والفنيـة، مضيفا أنه تم تحريـر 68 عقـدًا ابتدائـيًا (63 مباني، و5 زراعة) وتحصيـل مقـدم الثمـن 25%.