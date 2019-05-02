شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: فحص 60 ألف طالب ضمن 100 مليون صحة بمدارس المرحلة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المديرية فحصت أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية «عام – أزهري» بمدارس المحافظة وذلك خلال اليوم الأول من انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي حملة 100 مليون صحة لطلبة مدارس المرحلة الإعدادية بالمحافظة.

كانت قد انطلقت صباح الخميس فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي لطلبة مدارس المرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية بحضور الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة والتى بدأت من داخل مدرسة الشهيد أحمد الشاذلي بكفر الأشراف بالقنايات بحضور مديرة الإدارة الصحية بالقنايات ومديرة المدرسة.

وتقوم المبادرة بفحص جميع طلبة المرحلة الإعدادية الصف الأول والثاني والثالث «عام- أزهري» لأكثر من ٤٠٠ ألف طالب بمدارس الريف والحضر بنطاق دائرة المحافظة.