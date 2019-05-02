مايا مرسي: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي:

عقد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي مؤتمرًا تحت عنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية"، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ64 للجنة اﻹفريقية لحقوق اﻹنسان والشعوب، والمنعقدة بشرم الشيخ بحضور عدد من ممثلى الدول الإفريقية.

وأكدت مرسي، على دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية، وتعزيز دورها وتمكينها في المجتمع، مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي "في ظل قيادة سياسية واعية ومؤمنة بدورها".

واستعرضت رئيسة المجلس التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة المصرية في الفترة من 2014 وحتى 2019، وعرضت فيه أهم محطات المرأة المصرية في العصر الحديث، ومشاركة أهم قصص النجاح، كإطلاق الرئيس عام 2017 عام المرأة، بجانب الحملات والمبادرات التي أطلقها المجلس، مثل: حملات طرق الأبواب، برنامج معاً في خدمة الوطن، حملة "لأني رجل" وحملة "تاء مربوطة"، والتي تخطت 100 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى منح الدستور المصرى العديد من الإمتيازات للمرأة، وخفض معدلات البطالة لدى السيدات، وإدماج السيدات بخطط الشمول المالي، بتوقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي، إضافة إلى إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة بدعم من الرئيس، مشيرا أن مصر هي الأولى على العالم في إطلاق مثل هذه الاستراتيجية.

وأكدت سوياتا مايجا رئيسة الدورة العادية 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق المرأة المصرية، والذي ظهر جلياً من خلال اجتماع اللجنة اﻹفريقية لحقوق اﻹنسان والشعوب، في 22 أبريل مع الرئيس، وحرصه أن تكون المرأة المصرية أقوى عنصر في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأشارت مايجا إلى حصول المرأة المصرية على 25% من مقاعد البرلمان مؤكدة أنه "هو التحول الحقيقي في تمكين المرأة المصرية"، ولافتة إلى ضرورة مراعاة أن كل الإستراتيجيات المعنية بالمرأة لابد وأن تشارك فيها المرأة.

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وأشادت لوسي أسواجبور المقررة الخاصة بحقوق المرأة باللجنة اﻹفريقية لحقوق اﻹنسان والشعوب، بمجهودات مصر بملف حقوق المرأة، ودور اﻹرادة السياسية كقوة دافعة لدعم حقوق المرأة، والمرأة ذات اﻹعاقة.

وقالت: "نتابع عن كثب هذه اﻹنجازات في مصر الخاصة بملف تمكين وحقوق المرأة، ونسعى دائما لنرى المرأة ماضية قدما في العديد من الانجازات".

وأشارت السفيرة منى عمر عضو المجلس، إلى أهمية تطوير وتنمية المرأة الريفية، ودور القيادات النسائية والرائدت الريفيات في إحداث تغيير داخل مجتمعاتهن، موضحة أن أهم التحديات التي تتعرض لها المرأة في المناطق الريفية بأفريقيا، من أهمها التسرب من التعليم والزواج المبكر والختان وأشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى دور الدولة المصرية والمجلس القومي للمرأة للتغلب على هذه التحديات.

وتحدثت الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس عن وضع المرأة ذات الإعاقة فى مصر وأهم المكتسبات التي حصلت عليها، كإصدار قانون الإعاقة وإنشاء أول لجنة للمرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة والتي تعكف على دراسة ومراجعة مشاريع القوانين والتي تتعلق بالمرأة ذات الإعاقة لتكون لها دور فاعل.

وتابعت: "كذلك مساندة ودعم المرأة التي لديها أبناء ذوي إعاقة، إضافة إلى تخصيص عضو للمرأة ذات الإعاقة بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع العديد من المحافظين لتوفير سبل الإتاحة وجعلها صديقة للمرأة ذات الإعاقة".​