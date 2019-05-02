"نزع الساري وألقى حجارة".. صور وفيديو لواقعة صعود شاب قمة "خوفو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

حصل الخليج 365 على صور ومقطع فيديو، لتسلل شاب أعلى قمة الهرم الأكبر للملك خوفو، أمس الأربعاء، في فترة استغرقت نحو الساعة، ألقى خلالها حجارة على الزائرين بالمنطقة الأثرية، قبل أن تتصدى له قوات الأمن وتلقي القبض عليه.

كان أشرف محيي الدين، مدير منطقة آثار الهرم، كشف لمصراوي تفاصيل الواقعة، التي بدأت في تمام السابعة صباح الأربعاء، حينما دخل الشاب إلى المنطقة الأثرية بتذكرة دخول عادية من البوابة الرئيسية كزائر عادي واتجه إلى الناحية الغربية لهرم خوفو بعد دخوله منطقة الأهرامات الأثرية وتسلل أعلى قمة الهرم وقامت شرطة السياحة والآثار بمنعه لكنه تمكن من الصعود حتى وصل إلى القمة وحطم السلم "الساري الخشب" فوق قمة الهرم الذي تم وضعه فوق قمة الهرم في العصر الحديث لتوضيح الارتفاع الأصلي له وألقى الحطام على قوات الأمن والزائرين.

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وأضاف أن الشاب قام أيضًا بإلقاء الحجارة على الزائرين دون معرفة السبب، حتى تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط الشاب، مؤكدًا عدم إصابة أي زائر في المنطقة.

ونوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة صعود الشاب فوق قمة هرم خوفو، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.