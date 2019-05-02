حدث في 8 ساعات| الحكومة تنفي 10 شائعات.. وموجة حارة أول رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

شهدت مصر، اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كان من أبرزها تصريح رئيس الحكومة بشأن استهداف الدولة توفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً، بالإضافة إلى توزيع القوات المسلحة لنصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن بمختلف محافظات الجمهورية.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث خلال الساعات الثمانية الماضية، ومنها:

مدبولي: نستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا، للتفاصيل اضغط هنا..

الحكومة تنفي 10 شائعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن خصخصة قناة السويس لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية، وانتشار لحوم صينية بالأسواق.للتفاصيل اضغط هنا..

القوات المسلحة: توزيع نصف مليون حصة غذائية بنصف الثمن

أصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإعداد وتجهيز القوات المسلحة نصف مليون حصة غذائية لتوزيعها بنصف الثمن بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالقرى والنجوع والأحياء الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بنطاق الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع مديريات التضامن الإجتماعي والجمعيات الأهلية التي تدخل في نطاق المسئولية، للتفاصيل اضغط هنا..

السيسي يوافق على قرض الصندوق الكويتي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 452 لسنة 2018 بشان الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بين حكومتي مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك بمبلغ 50 مليون دينار كويتى والموقعة بتاريخ 12 يوليو 2018، للتفاصيل اضغط هنا..

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"شوقي": النظام الجديد مطبق على 3.2 مليون طفل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0"، مطبق على 3.2 مليون طفل مصري، في جميع المدارس المصرية، بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويحقق نتائج ممتازة، للتفاصيل اضغط هنا..

بروتوكول بين الأوقاف والتموين لتوزيع لحوم أضاحي

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح الخميس، لتوزيع 400 لحوم طن أضاحي على الفقراء والمحتاحين، للتفاصيل اضغط هنا..

"موجة حارة تصل لـ 42".. الأرصاد تكشف طقس أول 5 أيام برمضان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بحالة الطقس على البلاد خلال الفترة من الأحد 5 مايو، وحتى الجمعة الموافق 10 مايو، والتي تتزامن مع الأسبوع الأول لشهر رمضان المبارك، للتفاصيل اضغط هنا..

بدء حجز أراضي الإسكان بطريقة جديدة

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، حجز 891 قطعة أرض سكنية، بالإسكان الأكثر تميزًا، في 13 مدينة جديدة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم، وحتى يوم 9 مايو الجاري، للتفاصيل اضغط هنا..

التموين استبعدت 13.7 مليون مواطن من البطاقات

حددت وزارة المالية، في نص مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 86 مليار و175 مليون بموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019، بزيادة قدرها 2 مليار و825 مليون جنيه، لتوفير دعم السلع لـ 63 مليون و200 ألف مواطن، و65 مليون و918 ألف مستفيد من الخبز، فضلًا عن 4 ملايين و700 مستفيد من دقيق المستودعات، للتفاصيل اضغط هنا..

"التعليم" تكشف طريقة المذاكرة بنظام الثانوية المعدل

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، فيديو استرشادي صممته الوزارة؛ لشرح نمط الأسئلة الجديد في الصف الأول الثانوي، ومساعدة الطلاب، على التحضير لامتحان شهر مايو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..