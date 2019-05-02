"هاتي مليون جنيه عشان تشوفي ابنك تاني".. تفاصيل تحرير طفل مخطوف بالشرقية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى تحرير طفل مختطف بالشرقية وإعادته إلى أهليته سالماً؛ كما تمكنت قوات الأمن من ضبط الجناة.

وقالت الداخلية في بيان لها،إنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض ما تبلغ لمركز شرطة منشأة أبو عمر بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص "مزارع" بإختطاف نجل شقيقه (طالب - سن 14، مقيم بذات العنوان)، وتلقيه إتصال هاتفى من مجهول طلب خلاله فدية قدرها (مليون جنيه) نظير إطلاق سراحه.

وتابع البيان؛ تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصان – سبق إتهام أحدهما فى عدد "9 قضايا قتل - سلاح – سرقات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"، والآخر سبق إتهامه فى عدد "6" قضايا سرقة - ضرب - خيانة أمانة، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 أحكام "تبديد").

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وأضافت الداخلية في بيانها؛ عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات "الدقهلية والقليوبية" تم إستهدافهما وضبطهما بمحل إختبائهما بدائرة مركز شرطة "بنى عبيد" بمحافظة الدقهلية، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الحادث لوجود خلافات مالية بين أحدهما وجد المجنى عليه لوالده .. قاما على إثرها بإختطاف المجنى عليه من أمام مسكنه وفرا هاربين بإستخدام سيارة ملاكى قاما بسرقتها وتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها بأخرى مصطنعة، وقيامهما بإحتجازه بشقة بمنطقة مسطرد بالقليوبية وعقب ذلك قاما بمساومة أهليته وطلب مبلغ الفدية لإطلاق سراحه.

وأوضحت الداخلية في بيانها؛ بإرشادهما تم تحرير الطفل المُختطف من مكان إحتجازه سالماً، كما أرشدا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الحادث بمكان إخفائها بمنزل خاص بالمتهم الثانى بدائرة مركز "بنى عبيد" بالدقهلية وبالكشف عنها تبين أنه مُبلغ بسرقتها بقسم أول أكتوبر بالجيزة، كما أمكن ضبط شريحة الهاتف المستخدمة فى الإتصال ومساومة أهلية الطفل المُختطف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و إحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق.