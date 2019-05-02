الداخلية:غلق جزئى لكوبرى السيدة عائشة لمدة يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق كوبري السيدة عائشة جزئيًا؛ إستكمالاً لأعمال إحلال وتجديد الفواصل والأسوار المعدنية.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس؛ إنه إستكمالاً لأعمال إحلال وتجديد الفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بكوبرى السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى إزالة طبقة الرصف التالفة وضبط الميول الهندسية بالكوبرى .. فقد تقرر غلق جزئى للقادم من منطقة مجرى العيون تجاه القلعة بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 2/5/2019م حتى الساعة 4 عصراً يوم السبت الموافق4/5/2019م.

وأضاف البيان؛ أن الإدارة العامة لمرور القاهرة تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية ، ووضع المساعدات الفنية والعلامات الإرشادية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.