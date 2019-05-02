للتقرير.. حجز دعوى تطالب الحكومة بتركيب كاميرات للمراقبة على كافة الأبنية والمؤسسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حجز الدعوى التي تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015، بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كافة المحال والأبنية والمؤسسات والشوارع والميادين والطرق بكافة أنحاء الجمهورية، للتقرير.

وأكدت الدعوى رقم 55307 لسنة 72 قضائية، أن قرار وزير الداخلية لم ينفذ على أرض الواقع، إذ إن هناك محلات تجارية ومؤسسات بلا أي مراقبة وبدون ثمة محاضر مخالفات، مما يساهم في زيادة معدل الجريمة، ويصعب مهمة رجال البحث الجنائي في ضبط الجناة.

وأضافت أنه إذا كان ربط الكاميرات بالشرطة كلاً حسب منطقته في كافة المحافظات سيكبد الدولة الكثير من النفقات، مما يتعذر معه التنفيذ في ظل تلك الظروف الاقتصادية، ولكن الأولى إلزام أصحاب المحلات والمؤسسات والأبنية بتركيب الكاميرات.

وطالبت الدعوى بإلزام الحكومة بتفعيل الكاميرات المتواجدة بالشوارع والميادين العامة حتى يمكن من خلالها مراقبة وملاحقة كل جان ومخالف، مما يساهم في فرض سيطرة أمنية على كافة المناطق، وتوفير الأمن والأمان للمواطن والعمل على سرعة ضبط مرتكبي الجرائم.