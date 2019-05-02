من العمرانية للوراق.. رحلة إعادة سيارة مسروقة في ساعتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يوم عمل شاق قرر "محمد ناصر" أخذ قسط من الراحة قبل أن يستأنف العمل على سيارته الملاكي لدى شركة "أوبر"، عاد إلى منزله بشارع الاشتراكية في منطقة العمرانية غربي الجيزة لتناول الطعام وتغيير ملابسه لاسيما مع ارتفاع درجة حرارة الجو، إلا أنه حال نزوله فوجئ بأمر غير متوقع.

"يا فندم عاوز أبلغ عن سرقة عربيتي من تحت البيت" بهذه الكلمات أخطر صاحب الـ25 سنة رجال الشرطة عن سرقة سيارته ماركة "شيفروليه افيو" تحمل لوحة معدنية (اد ٦٧٥٩) من أسفل المنزل.

كعادته كل يوم يتفقد الرائد كريم هنداوي الضابط بالإدارة العامة لمباحث الجيزة الحالة الأمنية في مناطق عدة على رأس قول أمني تنفيذا للخطة الموضوعة من قبل اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتعزيز التواجد الشرطي الفعال في الشوارع.

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يتلقى الضابط الشاب معلومة من أحد مصادره السرية عن تورط تشكيل عصابي في سرقة السيارات بأسلبو المفتاح المصطنع من أسفل المنازل مستغلين هدوء بعض الشوارع، ومن ثم مساومة مالكيها على إعادتها مقابل حصولهم على مبلغ مالي تزامنا مع ورود بلاغ عبر شرطة النجدة بواقعة مماثلة بمنطقة العمرانية.

شكل الرائد "هنادوي" فريق بحث مصغر عمل على تتبع خط سير السيارة مع تكثيف التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة وصولا إلى مكان إخفاء السيارة بمنطقة الوراق.

بالعرض على اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة ونائبه اللواء محمد عبد التواب، انطلقت مأمورية إلى المكان المقصود، وعُثر على السيارة فتم إبلاغ مالكها هاتفيا لاستلامها من ديوان القسم.

"مش عارف أشكركم إزاي.. أنا فقدت الأمل في رجوع العربية لأن مش معايا فلوس" وجه السائق الشكر لرجال المباحث وسرعة تحركهم مشيدا بالجهود المبذولة، فيما تكثف قوات الأمن تحرياتها لتحديد وضبط الجناة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.