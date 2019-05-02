أخبار مصر | محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بأكتوبر (صور)‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا رمضان" بأكتوبر (صور)‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمدينة 6 أكتوبر، والذي يوفر السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض بالكامل للاطلاع على أسعار السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيض عليها، مؤكداً على ضرورة التزام جميع الشركات العارضة بعرض المنتجات مع نسب تخفيض جيده للمواطنين، ليكون هناك ميزه تجذب المواطنين على زيارة والشراء من المعارض.

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كما حرص المحافظ على الاستماع من المواطنين عن أرائهم في المعرض وما يطرحه من سلع وأسعارها مقارنه بالأسعار المتداولة، مشيراً إلى انه قد تم افتتاح 4 معارض أخرى منذ أيام، تقع بشارع الملك فيصل على مساحه 2000متر ومشاركه أكثر من 50 شركه وعارض وبمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة على مساحة 600 متر مربع و بمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل و بمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة.

رافق المحافظ خلال افتتاحه المعرض اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد المنوفي رئيس مجلس الأمناء والدكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر.

حيث أكد رئيس الجهاز، أن المعرض يقام بساحة انتظار السيارات أمام جهاز المدينة، ويضم حوالي 40 عارض ويستمر لمدة 15 يوم، بدء من اليوم الخميس الموافق 2 مايو من الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا لخدمة اكبر عدد ممكن من المواطنين سواء مواطني 6 أكتوبر او الوافدين والزوار من خارج المدينة.