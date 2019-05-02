أخبار مصر | وزيرة التضامن: نواب الصعيد الأنشط تحت قبة البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نواب الصعيد الأنشط تحت قبة البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وذلك على هامش زيارتها للمحافظة.

واستمعت والي، لاقتراحات الأعضاء واستفساراتهم عن برامج الوزارة والمشاكل التي يواجهونها، وأجابت عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهم وكان معظمها حول تنقية المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والخدمات المقدمة من خلال الوحدات الاجتماعية بالقرى.

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وأعربت لأعضاء مجلس النواب عن سعادتها بالتواجد معهم، مؤكدة أن نواب محافظة أسيوط والصعيد بشكل عام هم من أنشط النواب الموجودين تحت قبة البرلمان.

وأضافت إنها فرصة جيدة لاستيضاح بعض الأمور التي تخص المواطنين، مؤكدة أن المشاكل والاستفسارات التي تناولوها تتشابه كثيرا مع مشاكل واستفسارات المحافظات الأخرى وشرحت والي عملية تنقية المستفيدين من تكافل وكرامة وآلية التظلمات لمن يستحق وتم تجميد مستحقاته وخاطبت النواب ان عليهم مسؤولية توصيل وجهة نظر الوزارة إلى بقية الأعضاء من المحافظات الأخرى.

وأعلنت أن محافظة أسيوط ستكون واحدة من أكثر المحافظات استفادة من مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تدخلات تشمل ١٠٠ قرية بالمحافظة.