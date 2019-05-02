أخبار مصر | التوازن في سوق العمل.. عنوان حلقة الليلة بـ"مساء dmc"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التوازن في سوق العمل.. عنوان حلقة الليلة بـ"مساء dmc" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC" والمذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء، التوازن فى سوق العمل، ومن المسئول عن كثافات بعض الوظائف على حساب وظائف آخرى؟.

ويسأل كمال، الخبراء هل تعجز الدولة عن إغلاق بعض الكليات لمدة زمنية لتحقيق توازن السوق، ولماذا لا يتم إنشاء كليات جديدة تتوافق مع المطلوب فى سوق العمل فى مصر والمنطقة العربية؟.