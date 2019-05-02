أخبار مصر | روتاري ريفر نايل يقيم ندوات في دار السلام لتوعية الأمهات للحفاظ على صحتهم وصحة أبنائهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روتاري ريفر نايل يقيم ندوات في دار السلام لتوعية الأمهات للحفاظ على صحتهم وصحة أبنائهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي روتاري ريفر نايل، باستضافة الدكتورة أسماء جمال الدين أخصائي طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث فاطمة أبو حطب، والسكرتير الفخري القادم للنادي خديجة الصوراني، وذلك فى إطار التضامن مع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى في الكشف عن الأنيميا والتقزم عند الأطفال ومبادرة حياة كريمة.

وبحسب البيان الذي صدر، أكد أنه تم عمل ندوات في منطقة دار السلام لتوعية الأمهات للحفاظ على صحتهم وصحة أبنائهم وطرق التغذية السلمية لبناء جسم سليم للأمهات والأطفال ليتجنبوا الإصابة بأمراض فقر الدم (الإنيميا) وسوء التغذية.

وصرحت ماجدة الألفى رئيسة نادى كايرو ريفر نايل، بأن النادى يبذل قصارى جهده من أجل الأطفال والأمهات والمساهمة في نشر الوعى بمخاطر فقر الدم وسوء التغذية وتجنبها ومعرفة الامهات الطرق السليمة لتغذية أبنائهم.

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وأكدت الألفى أن النادى يهتم بتحسين وتجميل البيئة التى نعيش بها، لذلك قام أعضاء النادى بزراعة عدد كبير من الاشجار فى مدارس دار السلام بحضور رئيس الحى وقيادات المنطقة ومن وزارة التضامن وبحضور جورج وهيب ممثل الجمعية المصرية للتنمية الشامة كما شارك عميلة التشجير عدد كبير من طلاب المدارس وشباب نادى روتارى كايرو ريفر نايل.

وأضافت أن من أهم المشروعات التى يهتم بها النادى فى المرحلة القادمة فى هذا العام والعام القادم هى عميلة التشجير وزراعة عدد كبير من الاشجار وتحسين صورة وتجميل البيئة بالأشجار و اللون الاخضر والسعى لتشجير حى دار السلام تشجير رأسى وتجميل أسوار المدارس ونشر فكر وثقافة التشجير الرأسي حتى يتسنى لنا تعميم الفكرة فى أنحاء البلاد للحفاظ على البيئة والاهتمام بالناحية الجمالية.

وفى النهاية ثمنت الألفى الدور الكبير للمبادارت التى يتبناها الرئيس فى نهضة وتقدم مصرنا الغالية والقضاء على الأمراض وتوفير حياة كريمة للمواطنيين.