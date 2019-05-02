أخبار مصر | توافد الفائزين في مسابقة الوفد الرمضانية لاستلام جوائزهم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد الفائزين في مسابقة الوفد الرمضانية لاستلام جوائزهم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل توافد الفائزين في مسابقة الوفد الرمضانية لعام 2018 على المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي؛ لاستلام الجوائز، حيث تبلغ قيمة الجوائز المقدمة من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد 155 ألف جنيه، الجائزة الأولى تبلغ 15 ألف جنيه، والثانية 10 آلاف جنيه، بينما يحصل الفائز بالجائزة الثالثة وما يليها من جوائز على 5 آلاف جنيه.

يذكر أن عملية فرز الخطابات الواردة للمشاركة في المسابقة تمت بحيادية تامة وشفافية، وأسفرت عن فوز كل من: هداية عبد الحميد شحاتة عثمان «التجمع الخامس» حصلت على الجائزة الأولى، وحصل أنور محمد سليم أحمد «بورسعيد»على الجائزة الثانية.

وأسفرت المسابقة عن فوز التالية أسماؤهم أحمد صلاح إبراهيم محمد حبيب «الشرقية»،أحمد فهيم محمود شعلة «البحيرة»، وأمل سالم ناصف السيد «القليوبية»، ومحمود محمد نعمان محمد متولي «الإسكندرية»، وهاجر فيصل عبد الله صالح «الإسماعيلية»، وجمال عمر محمد طه «أسيوط»، وسماح أسامة البد راوي «الدقهلية»، وآثار ممدوح محمد على «الغردقة»، وندى مصطفى أحمد محمود «الفيوم»، وعفت حلمي محمود عبد المجيد زغلول «أسوان»، وعبد الغنى أحمد محمد يونس الأبشيهى «كفر الشيخ».

والسيد عبده السيد سالم «الوادي الجديد»، وبطة على فرجاني محمد «المنيا»، وإسراء السيد هريدي «سوهاج»، وطارق محمد إسماعيل خليل «الغربية»، وأم كلثوم عبد الرحمن حسين على «بني سويف»، وعمر مصطفى السيد «السويس»، ومحمد زكى أبوشوشة «قنا»، ومحمد عادل محمد السيد راضى «شمال سيناء»، وعبد رب النبي أحمد أحمد «المنوفية»، ومحمود حماد سالم محمد «شمال سيناء»، وماجدة حافظ «دمياط»، وصابر عبد الرحمن طه محمود «الوادي الجديد» وريماس أيمن عبد الشهيد محمد كامل «مطروح»، وحسام حسنين سيد أحمد «القاهرة»، ومحمود محمد أحمد عطية «جنوب سيناء».