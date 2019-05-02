أخبار مصر | بعد تكرار حالات الانتحار.. برلمانية تتقدم باقتراح برغبة لحظر حبوب الغلال في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تكرار حالات الانتحار.. برلمانية تتقدم باقتراح برغبة لحظر حبوب الغلال في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والصحة، بشأن حظر استخدام حبوب حفظ الغلال في مصر بعد كثرة حالات الانتحار بتعاطيها بشكل غير مقصود في الفترة الأخيرة.



وأشارت "أبو السعد”، في بيان لها، إلى وجود العديد من وقائع وفاة الأطفال أو المواطنين بسبب تناول حبوب "حفظ الغلال" السامة دون وعي بخطورتها، أو بهدف الانتحار.



وأوضحت أن هذه الحبوب التي يتم استخدامها فى محصول القمح لمنع التسوس، حظرتها كثير من الدول العربية هذه الحبوب بعد كثرة استخدامها في الانتحار، كما أنها مسجلة كمبيد حشري، ومادة عالية السمية.



ولفتت أبو السعد، إلى أنه عند استخدام هذه الحبوب، يخرج منها غازات ضارة وفور تناولها يموت الإنسان دون أي فرصة لإنقاذه، حيث إنها تؤدي إلى وقف عضلة القلب في الحال والوفاة، ومن الأعراض المصاحبة لتناولها، فضلًا عن الوفاة، هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، كما أنه تدخل مادة "زينك فوسفيد" في تصنيع حبة الغلة، ويخرج منها غاز قاتل للبشر.



ونوهت النائبة إلى أنه خلال العام الماضي، شهدت المنوفية فقط، تزايدت حالات الانتحار هذه الحبوب، حيث إنه بالتحديد في مركز شبين شهد 4 حالات انتحار خلال شهرين فقط، ومثل هذه المحافظة هناك انتشار لذلك في العديد من المحافظات خاصة الريفية، كما أنه مؤخرا أقدمت فتاتين على الانتحار بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، عن طريق حبوب "حفظ الغلال" السامة، لمرورهما بحالة نفسية سيئ.