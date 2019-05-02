أخبار مصر | "تضامن البرلمان" توافق على موازنة المجلس القومي للأمومة والطفولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تضامن البرلمان" توافق على موازنة المجلس القومي للأمومة والطفولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، على موازنة المجلس القومى للأمومة والطفولة للسنة المالية 20192020، والتي بلغت جملة الاستخدامات في الموازنة نحو 38 مليونا و28 ألف جنيه، بزيادة عن موازنة 20182019 قدرها 13 مليونا و756 ألف جنيه.

وبلغ المخصص لبند أجور وتعويضات العاملين في الموازنة لعام 1920نحو 17 مليون و902 ألف جنيه وبلغ المخصص لبند شراء السلع نحو 2 مليون و382 ألف جنيه بزيادة عن عام 1819 بنسبة 13،4%.

وكما بلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات فى موازنة 1920 نحو 15،5 مليون جنيه بزيادة 12 مليون جنيه عن موازنة 1819، وبلغ العجز الممول من الخزانة العامة نحو 5 مليون و500 ألف جنيه.

فيما أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من قيادات الوزارة بإعداد وزارة التعليم العالى تقرير عن المستهدف فى الموازنة الجديدة الخاصة بها وإرساله للجنة لوضعه فى عين الاعتبار أثناء مناقشة الموازنة الجديدة، وحتى يتمكن النواب من تقييم أداء الوزارة فى ضوء هذه المستهدفات.