أخبار مصر | النائب الألماني فولكر كاودر: ألمانيا حريصة على الاسترشاد بآراء شيخ الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب الألماني فولكر كاودر: ألمانيا حريصة على الاسترشاد بآراء شيخ الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد فولكر كاودر، النائب بالبرلمان الألماني.

وأكد الإمام الأكبر أن الأديان بريئة من الإرهاب والقتل الذي يرتكب باسمها، مضيفًا أن بعض الأجندات السياسية تشعل الصراعات والحروب في المنطقة بهدف الهيمنة على قرار المنطقة ومقدراتها، مبديًا تقديره لاهتمام النائب كاودر بقضايا السلام والتعايش المجتمعي.

ومن جانبه قال كاودر إن مصر تعد نموذجًا للتعايش الديني والإنساني، مؤكدًا أن ألمانيا حريصة على الاسترشاد بآراء فضيلة الإمام الأكبر في قضايا المنطقة والعالم، كونه أكبر رمز إسلامي، ولدوره الكبير في ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل الآخر.