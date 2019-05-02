أخبار مصر | "الأزهر" يكرم المشاركين في مسابقته السنوية الأولى لأعمال "الجرافيك والفن التشكيلي"

كرم مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، المشاركين والمشاركات في مسابقته السنوية الأولى لعمل تصميم جرافيك أو فن تشكيلي، يتضمن رسالة تعزز من قيم الحوار والتعايش وقبول الأخر من الشباب المصري (مسلم ومسيحي)، بحضور الدكتور محمد كمال إمام، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية، وعضو مركز حوار الأديان، والدكتور كمال بريقع، مدير مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف.

وحصل السيد مجدي أبو الحسن عمر، على المركز الأول ، بينما حصلت مؤمنة سعيد عبدالناصر، على المركز الثاني، فيما احتلت دينا محمد حسين، على المركز الرابع، وحصلت مريم مجدي جرجس، على المركز الرابع.

يُذكر أن مركز حوار الأديان بالأزهر الشريف يعود في تأسيسه إلى القرار الذي أصدره فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب بإعادة تشكيل المركز، وجعَلَ تبعيتَه له مباشرة، ليكون بمثابة انطلاقة جديدة تدفع بالحوار الفكري والديني والحضاري مع أتباع الأديان والحضارات الأخرى إلى الأمام، وللتأكيد على أنه لا سبيل للتعارف والتعايش إلا بالجلوس على مائدة الحوار، وفتح قنوات اتصال بين مركز الحوار بالأزهر والمراكز المهتمَّة بالحوار في مختلف دول العالم، تشجيعًا على التفاهم والتعايش وقبول الآخر.