أخبار مصر | ننشر تفاصيل اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل اجتماع لجنة التعليم بالبرلمان لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اجتماعا لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور عمرو عدلى، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، إن هناك دراسة أجرتها الحكومة عن احتياجات سوق العمل العالمية والمحلية لترجمتها فى المناهج التعليمية والجامعات التى يتم إنشائها حتى يستطيع الخريج المصرى الاستحواذ على سوق العمل الاقليمى والدولى.

وتابع " عدلى"، خلال اجتماع اللجنة أن هناك تخصصات جديدة غير موجودة لدينا، وبالتالى يجب ربط أى برامج أو جامعات جديدة بهذه التخصصات وربطها بسوق العمل الدولي، لافتا إلى أن البلد لديها أزمة فى التعليم الفنى لأنه لا يجذب الطلاب رغم أن الدولة فى أمس الحاجة له، لذلك كان الحل فى الجامعات التكنولوجية، بالإضافة إلى الحاجة الماسة لجودة عالية بالتعليم العالي حتي يتسلح الخرجين بأدوات تجلعهم ينافسون بقوة علي فرص العمل الدولية والمحلية، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل".

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وأضاف أن موازنة الدولة للتعليم العالي، تعكس مدي اهتمام الدولة به باعتباره جزء مهم من استراتيجة الدولة لدعم الاقتصاد وتحويل مصر لأقوي ٣٠ اقتصاد في العالم، مشيرا إلي أن الموازنة مرتبطة بشكل أساسي ببرنامج الحكومة.

وأكد نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات أن المجلس الأعلي للجامعات بدأ في اعتماد نظام جديد للقبول بالجامعات بوضع اختبار قدرات ببعض الجامعات مثل كلية التربية النوعية والإعلام، فهو ليس تغيير جذري ولكنه بداية مهمة فالمجموع ليس هو الفيصل الوحيد للقبول بهذه الجامعات الآن.

فيما أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي، بإعداد وزارة التعليم العالى تقرير عن المستهدف فى الموازنة الجديدة الخاصة بها وإرساله للجنة لوضعه فى عين الاعتبار أثناء مناقشة الموازنة الجديدة، وحتى يتمكن النواب من تقييم أداء الوزارة فى ضوء هذه المستهدفات.