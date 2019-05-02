مصر | القبض على مسجلين خطر تخصصا فى سرقة المنازل بالمعادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على مسجلين خطر تخصصا فى سرقة المنازل بالمعادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا، تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة المعادى.

وردت معلومات للرائد أحمد بهجت معاون مباحث قسم شرطة المعادى، تفيد قيام كلا من "محمود. ى" وشهرته "محمود الكومى" ، 25 سنة، و"أحمد.ص" وشهرته "عصفورة" 28 سنة ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب 6 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.