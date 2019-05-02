حق يوسف.. ما زال البحث مستمرا عن القتلة

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يوسف العربي ووالدته مروة قناوي

كتب النائب هيثم الحريري، طلبا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" موجها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهمين بقتل الطفل يوسف بميدان الحصري في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في مايو 2017. وأعاد الحريري نشر تدوينة لمروة قناوي والدة الطفل يوسف العربي، -التي أضربت عن الطعام منذ 33 يوما من أجل حق ابنها- وعنون النائب المنشور بـ"رسالة من أم فقدت ابنها الوحيد وتبحث عن حق ابنها وتتمسك بتنفيذ أحكام القضاء".

وقالت قناوي في منشورها: "في يوم 18 مايو 2017، طفل اسمه يوسف عنده 13 سنة كان خارج مع أصدقائه في ميدان الحصري وفجأة وقع وأصدقاؤه نقلوه المستشفى، وبعد ما الأطباء عملوله الإنعاش لأن قلبه كان متوقف تماما يوسف استجاب، لكن دخل في غيبوبة استمرت 12 يوما".اقرأ أيضا| ضبط المتهمين بقتل الطفل يوسف في طلب إحاطة بالبرلمانوأضافت: