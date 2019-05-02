انت الان تتابع التعليم العالي: الموازنة تعكس مدى اهتمام الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من قيادات الوزارة. وقال الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن الموازنة تعكس مدي اهتمام الدولة بالتعليم العالي باعتباره جزء مهم من استراتيجة الدولة لدعم الاقتصاد وتحويل مصر لأقوى 30 اقتصاد في العالم، إذ أن الموازنة مرتبطة بشكل أساسي ببرنامج الحكومة، قائلا: "نحن في حاجة ماسة لجودة عالية بالتعليم العالي، حتى يتسلح الخارجين بأدوات تجلعهم ينافسون بقوة علي فرص العمل الدولية والمحلية، وربط الدراسة بحتياجات سوق العمل".

وأكد عدلي أن الدولة مهتمة أيضا بالتعليم التكنولوجي، خاصة أن مصر في شدة الاحتياج لهذا النوع من التعليم، لأهميته لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المصرية، لذلك أصدر وزير التعليم العالي تعليمات واضحة بربط الدراسة باحتياجات سوق العمل.اقرأ أيضا| قرار وزاري بشأن أعداد المقبولين في كليات الصيدلةونوه إلى أن

Advertisements