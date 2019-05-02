انت الان تتابع التعليم العالي: الموازنة تعكس مدى اهتمام الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
عقدت لجنة التعليم بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من قيادات الوزارة. وقال الدكتور عمرو عدلي نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، إن الموازنة تعكس مدي اهتمام الدولة بالتعليم العالي باعتباره جزء مهم من استراتيجة الدولة لدعم الاقتصاد وتحويل مصر لأقوى 30 اقتصاد في العالم، إذ أن الموازنة مرتبطة بشكل أساسي ببرنامج الحكومة، قائلا: "نحن في حاجة ماسة لجودة عالية بالتعليم العالي، حتى يتسلح الخارجين بأدوات تجلعهم ينافسون بقوة علي فرص العمل الدولية والمحلية، وربط الدراسة بحتياجات سوق العمل".
وأكد عدلي أن الدولة مهتمة أيضا بالتعليم التكنولوجي، خاصة أن مصر في شدة الاحتياج لهذا النوع من التعليم، لأهميته لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المصرية، لذلك أصدر وزير التعليم العالي تعليمات واضحة بربط الدراسة باحتياجات سوق العمل.اقرأ أيضا| قرار وزاري بشأن أعداد المقبولين في كليات الصيدلةونوه إلى أن
وأكد عدلي أن الدولة مهتمة أيضا بالتعليم التكنولوجي، خاصة أن مصر في شدة الاحتياج لهذا النوع من التعليم، لأهميته لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المصرية، لذلك أصدر وزير التعليم العالي تعليمات واضحة بربط الدراسة باحتياجات سوق العمل.
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ونوه إلى أن تصنيف الجامعات المصرية يعود بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة إذا أصبحت جاذبة للطلاب الوافدين من دول العالم لإحداث قفزة اقتصادية هائلة، موضحا أن الجامعات التكنولوجية ستحل أزمة التعليم الفني في مصر خاصة على المستوى الاجتماعي، بتغير النظرة الموجهة لهم، فالآن الطالب التكنولوجي يحصل على مؤهل عالي
وقال إن المجلس الأعلى للجامعات بدأ في اعتماد نظام جديد للقبول بالجامعات بوضع اختبار قدرات ببعض الجامعات مثل كلية التربية النوعية والإعلام.
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