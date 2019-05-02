شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان» يكشف عن تعداد مصر في 2050: «كل 15 ثانية يولد طفل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، إن كل البلاد سبقتنا في حل المشكلة السكانية وحلت القضية، مضيفا خلال اجتماع لجنة التضامن وذوى الإعاقة بمجلس النواب الخميس: «فى لعبة جماعية فيها 11 لاعبا مش المفروض أسيبهم يقطعوا بعض عايز مدير فنى عشان يخلى كل لاعب يلعب بشكل جماعى وليس فردى لابد من مدير فنى قوى ولو كان عندك أحسن ممثلين وأحسن سيناريو من غير مخرج مش هيطلع فيلم كويس إلى أن يأتى مدير فنى للمشكلة السكانية مش فارق معايا الموازنة، مش هي الحل».

وأضاف: «كل 15 ثانية يتولد طفل، واحنا قاعدين في اجتماع اللجنة منذ ساعتين خلال الساعتين اتولد 480 مولود، ولو استمر الوضع كما هو الان فستصبح مصر في 2050 من أكبر الدول تعداداً للسكان، وسيكون عدد سكان مصر في عام 2100 ما يقارب 200 مليون نسمة».

وتابع أن مشروع تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثمارى ممكن لمصر ان تنفذه لافتا إلى ان المشكلة السكانية هي المشكلة الام لو لم يتم حلها لن تحل أي مشكلة، وأوضح أن السبب في انخفاض المواليد في عام 2017 / 2018 انخفاض معدل الزواج وحديث الرئيس عن خطورة الزيادة السكانية

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من ناحية أخرى، وافقت لجنة التضامن، على موزانة المجلس القومى للامومة والطفولة للسنة المالية 2019 /2020.

وبلغت جملة الاستخدامات في الموازنة نحو 38مليون و28الف جنيه بزيادة عن موازنة 2018/2019 قدرها 13 مليون و756 الف جنيه

وبلغ المخصص لبند اجور وتعويضات العاملين في الموازنة لعام 19/20نحو 17 مليون و902 الف جنيه وبلغ المخصص لبند شراء السلع نحو 2مليون و382 الف جنيه بزيادة عن عام 18/19 بنسبة 4 و13%

وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات في موازنة 19 /20 نحو 5و15 مليون جنيه بزيادة 12 مليون جنيه عن موازنة 2018 /2019، فما بلغ العجز الممول من الخزانة العامة حوالى 5 مليون و500 الف جنيه.