انت الان تتابع مصدر يكشف موعد إخلاء جميع كبائن المنتزه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كبائن ستانلي

كشفت مصادر مسؤولة بشركة المنتزه للسياحة والاستثمار، بدء إخلاء جميع كبائن المنتزه الكائنة بشرق محافظة الإسكندرية البالغ عددها 896 كابينة تقع على نحو 6 شواطئ، اليوم الخميس تنفيذًا لقرار وزارة السياحة، وذلك لإقامة مشروع سياحي ضخم وتقرر إخلاء الكبائن دون البدء في عملية الهدم، مشيرًا إلى أن عملية الهدم طالت نحو 50 كابينة فقط تقع بشاطئ سميراميس ومثلها بشاطئ فينسيا، لافتًا إلى أن قرارًا سيصدر بغلق المنتزه خلال الفترة المقبلة وعدم استقبال الرواد والزائرين تمهيداً لبدء إجراءات تنفيذ المشروع.

قال معتز حجاج، محامي شاغلي كبائن المنتزه وأحد المستأجرين، إن ملاك ومستأجري كبائن المنتزه شرق الإسكندرية تلقوا خطابات تفيد بضرورة إخلاء كبائن المنتزه اعتبارًا من أول مايو الجارى، نافيا ما تردد عن بدء عمليات هدم الكبائن. وأضاف حجاج، أنه على الرغم من وجود دعاوى قضائية ما زالت منظورة أمام المحاكم، ومطالبة