انت الان تتابع الفقي: الأوضاع في مصر ليست وردية ولكنها تتحسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، أهمية تواصل مراحل التاريخ السياسية حيث لا توجد حدود فاصلة بينها، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتعامل مع تراكمات أخطاء متتالية من الماضي، موضحًا أن مصر تحارب بقوة على جبهتين هما مواجهة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي، وقد قطعت شوطا مهما في كليهما. وأضاف، أنه يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن مصر متماسكة، عصية على السقوط، تتمتع بالأمن أكثر من غيرها من دول المنطقة رغم الحصار الإعلامي، وتزييف الحقائق الذي تمارسه منابر إعلامية عربية ودولية.
وقال الفقي، خلال محاضرة في المركز الثقافي المصري بلندن، "لا يستطيع أحد القول أن الأوضاع وردية، ولكن كافة المؤشرات تدل على أن مصر تمضي على الطريق الصحيح". ودلل على ذلك بأن السياسة الخارجية الراهنة هي من أفضل ما تبنته الدولة المصرية في تاريخها الحديث، من حيث الوضوح في الرؤية والتوازن في العلاقات وتجنب
وقال الفقي، خلال محاضرة في المركز الثقافي المصري بلندن، "لا يستطيع أحد القول أن الأوضاع وردية، ولكن كافة المؤشرات تدل على أن مصر تمضي على الطريق الصحيح".
ودلل على ذلك بأن السياسة الخارجية الراهنة هي من أفضل ما تبنته الدولة المصرية في تاريخها الحديث، من حيث الوضوح في الرؤية والتوازن في العلاقات وتجنب الانزلاق في نزاعات خارجية وتغليب نهج بناء المصالح المشتركة مع الدول الأخرى.
وشدد الفقي على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل من أجل مصالح مواطنيه ويضع يديه علي المشكلات الحقيقية للمجتمع، ويولي أهمية كبرى إلى مشروعات البنية الاساسية والصحة والتعليم وتعزيز مبدأ المواطنة.
ولفت إلى أهمية فهم التغيير في الإدراك الثقافي للأجيال الشابة، التي أصبحت تفكر في المستقبل بشكل مختلف، وهو ما يشغل مكتبة الإسكندرية بمختلف برامجها.
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