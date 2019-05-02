انت الان تتابع الصحة: مبادرة قوائم الانتظار أجرت 145 ألف عملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

قالت وزيرة الصحة والدكتورة هالة زايد، إنه تم إجراء 145 ألفا و307 عمليات جراحية خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2019. من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، إنه طبقا لتوجيهات الوزيرة بالانتهاء من كافة العمليات المؤجلة قبل بداية شهر رمضان، ارتفع متوسط إجراء العمليات اليومي لأكثر من 1000 عملية، وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة خاصة في تخصصات القلب المفتوح، القساطر القلبية، الرمد.

وأضاف مجاهد، في بيان له، اليوم الخميس، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تشمل 71 ألفا و466 عملية قسطرة قلب، 13 ألفا و18 جراحة قلب مفتوح، 39 ألفا و881 جراحة رمد، 5464 جراحة مخ وأعصاب، 6788 جراحة عظام، 7422 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 957 زراعة قوقعة، و139 زراعة كلى، و172 زراعة كبد.وأشار إلى أنه تم

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