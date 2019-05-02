انت الان تتابع 200 عام على إنشائها.. فرع جديد للمطابع الأميرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
المطابع الأميرية - صورة أرشيفية
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المطابع الأميرية لتواكب أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الطباعة من خلال إدخال نظم الطباعة الحديثة واستخدام أحدث آلات الطباعة ونقل التكنولوجيات والتقنيات المتطورة المطبقة في قطاع الطباعة والنشر، مشيرا إلى أن المطابع الأميرية لعبت دورا رئيسيا في إرساء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري وأسهمت في الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الخميس، خلال فعاليات الاحتفال السنوي لهيئة المطابع الأميرية والمقام تحت رعايته بمناسبة عيد العمال.
وقال نصار، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تستعد للاحتفال العام القادم بمرور 200 عام على إنشاء المطابع الأميرية، لافتا إلى أن المطابع أنشأها محمد علي باشا عام 1820 لتنقل مصر إلى عصر النهضة الثقافية والعلمية وللمساهمة في وضع القواعد الأساسية
وقال نصار، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تستعد للاحتفال العام القادم بمرور 200 عام على إنشاء المطابع الأميرية، لافتا إلى أن المطابع أنشأها محمد علي باشا عام 1820 لتنقل مصر إلى عصر النهضة الثقافية والعلمية وللمساهمة في وضع القواعد الأساسية للدولة الحديثة لتكون بذلك أحد أقدم الكيانات الحكومية الموجودة بالدولة حاليا.
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وأضاف أنه يجرى حاليا إنشاء فرع جديد للمطابع الأميرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة وتعزيز دورها في رفع مستوي الأمن القومي لمصر، من خلال طباعة المطبوعات المؤمنة ومختلف المطبوعات الحكومية.
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