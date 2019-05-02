شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع شركات تنفيذ «القطار المكهرب» (المحطات وموعد التشعيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعا موسعا مع رؤساء وقيادات الشركات المنفذه لمشروع القطار المكهرب «السلام /العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان»، بحضور قيادات الهيئة القومية للأنفاق وشركة أفيك الصينية، وذلك للبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع القطار المكهرب بالتزامن مع إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاون الاستثماري مع بنك «اكزيم» الصيني الممول لتكلفة المشروع البالغة 1.2 مليار دولار.

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في بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية تنفيذ هذا المشروع، وأن تقوم الشركات بالبدء الفوري في تجهيز المواقع وإمدادها بالمعدات اللازمة للعمل ليبدأ العمل على أرض الواقع بدء من الاسبوع القادم، بالتزامن مع إمداد هيئة الأنفاق للشركات بالتصميمات اللازمة للمشروع لكي تقوم الشركات بأعمال الجسور والسكة والأسوار والورشة لكي يتم إنهاء المشروع في 24 شهر.

وأوضح وزير النقل أنه خلال زيارته هذا الأسبوع للصين قام بجولة في المصنع الخاص بتصنيع العربات الخاصة بهذا المشروع حيث شاهد الإمكانات الكبيرة للمصنع والتقى بمسؤولي الشركة المصنعة، وتم الاتفاق على الالتزام بتوريد العربات وفقا للجدول الزمني، ووفقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي في زيارته الأخيرة للصين، خلال لقائه بعدد من الشركات الصينية ومنها شركة أفيك، بضروة الانتهاء من توريد الوحدات المتحركة خلال 16 شهر، كما طالب الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة أن يكون كافة المحطات الخاصة بالمشروع ذات شكل تصميمي وجمالي مميز، وكذلك الأسوار الخاصة بالمشروع.

جدير بالذكر، أن شركات المقاولات المصرية ستقوم بكافة الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية وغيرها من الأعمال المدنية بتكلفة 461 مليون دولار، فيما ستقوم شركة أفيك الصينية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات الـ 22 المتعاقد عليها لتشغيلها بالمشروع عقب تنفيذ بتكلفة إجمالية 739 مليون دولار، مشيرة إلى أن السرعة التصميمة للقطارات التي ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120كم/س، ويشمل المسار النهائي بالترتيب محطات: «عدلي منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان»، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوى يمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.